Китай выполняет американские санкции против России: почему Пекин остановил ключевой проект Кремля

В Пекине демонстрируют нежелание рисковать экономическими отношениями с Западом. Это касается не только того, что китайские банки значительно усложнили процедуру оплаты покупаемых товаров на российских маркетплейсах, вследствие чего крупнейшие российские онлайн-магазины опустели. Согласно недавним сообщениям мировых специализированных ресурсов, Китай отменил поставку в Россию модулей сжиженного природного газа (СПГ) для проекта "Арктик СПГ-2" всего за несколько дней до прибытия оборудования в Мурманскую область. О том, почему Китай готов лишить Кремль технологий, читайте в материале OBOZ.UA.

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Корабль повернул

Как известно, в июне российские проекты "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ" попали под новые санкции США. Показательно, что в них вошли компании из Китая, которых поймали на финансовых связях с Россией. Это дало результат: в начале июля этого года китайский производитель установок по сжижению газа Wison New Energies официально объявил, что прекращает работу с Россией.

Как отмечается, судно, доставлявшее китайское оборудование Wison в Мурманскую область, находилось уже в пути и преодолело большую часть маршрута, включая Южно-Китайское море, Индийский океан и большую часть Атлантического океана. Ситуация для российской компании НОВАТЕК, являющейся исполнителем указанных выше проектов СПГ, становится критической, ведь для транспортировки сжиженного газа нужны специализированные корабли, которые фактически невозможно купить или построить из-за санкций. Именно по этой причине российский проект "Арктик СПГ-2" не может начать поставку газа и был вынужден в свое время остановить добычу. Китай же был последним шансом для россиян спасти этот проект.

Мощный санкционный удар по Кремлю

Можно констатировать, что Китай постепенно вводит в действие решения о частичных ограничениях на экономическое взаимодействие с подсанкционной Российской Федерацией. Необходимо напомнить, что еще в начале мая этого года об этом заявлял советник министерства иностранных дел КНР Ван Вэнбинь, который официально объявил, что экспорт продукции, относящейся к критически важной для военно-промышленного комплекса РФ, будет прекращен.

Кроме того, стало известно, что в 2024 году китайские производители впервые с конца 2022 года сократили прямые поставки в РФ машин, механизмов и электрического оборудования. В частности, в марте экспорт таких товаров сократился на 15 процентов и составил 2,9 миллиарда долларов США в денежном эквиваленте, что вытекает из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР. Также снижение экспорта отмечается весной 2024 года на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Результат предупреждений со стороны США

Тенденция, которая демонстрирует изменения в действиях Пекина, наметилась после апрельского визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китайскую Народную Республику. Там было заявлено, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против Китая, если тот продолжит поставлять товары двойного назначения в Россию, укрепляя тем самым ее оборонно-промышленный комплекс. В частности, Блинкен выразил "серьезную обеспокоенность по поводу поставки КНР компонентов, подпитывающих агрессию России против Украины", добавив: "Мы полностью готовы принимать меры, если с китайской стороны не будет действий".

Следовательно, для Китая в сфере ограничений на торговые операции с Россией существуют и пока весьма успешно действуют так называемые красные линии, то есть ограничения, которые открыто не решается нарушить ни одна серьезная китайская компания, ведь мало кто из них имеет оборот исключительно с Россией. А терять значительно большие рынки Европы, США и других стран, в том числе в Азии, для них абсолютно невыгодно.

Ярким примером стала описанная выше ситуация с оборудованием для российских СПГ-проектов. Нечто похожее происходит во многих других отраслях экономики, в частности в сфере банковских платежей. В целом все это вполне логично укладывается в концепцию Китая как крупного торгового государства, которое понимает, где на самом деле находятся наиболее перспективные рынки. К примеру, одним из крупнейших торговых партнеров Китая был и остается Тайвань, который в риторике китайского руководства является крупнейшим врагом КНР. Поэтому позиция Пекина вполне проста: Россией и некоторыми важными для Кремля проектами вполне можно пренебречь ради того, чтобы дальше спокойно работать с Западом.