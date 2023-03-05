Китай увеличил оборонный бюджет: сумма достигла $224 млрд

Китай увеличил свой оборонный бюджет на 2023 год на 7,2% до примерно 1,55 трлн юаней, или 224 млрд долларов. Рост расходов происходит второй год подряд на фоне геополитической напряженности и региональной гонки вооружений.

Видео дня

Об этом сообщило издание CNN. Как подчеркнул премьер-министр Ли Кэцян, вооруженные силы государства должны активизировать военную подготовку и боевую готовность по всем направлениям.

Кроме того, чиновник подчеркнул необходимость разработать новое военно-стратегическое руководство, уделять больше внимания обучению в боевых условиях и предпринять усилия для усиления военной работы во всех направлениях и областях.

Как отметило издание, Пекин продолжает модернизировать и наращивать свои вооруженные силы, одновременно оказывая давление на Тайвань, который Коммунистическая партия Китая считает своей собственностью.

При этом китайские официальные лица неоднократно пытались изобразить свои военные расходы как разумные по сравнению с другими странами, такими как США. В частности, официальный представитель ВСНП Ван Чао заявил, что оборонный бюджет Китая поддерживает "относительно умеренные и разумные темпы роста".

"Расходы Китая на оборону в процентах от ВВП остаются стабильными на протяжении многих лет. Он остается в основном стабильным, ниже, чем в среднем по миру", – сказал Ван.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Китае рассматривают возможность сформировать огромную спутниковую группировку на низкой околоземной орбите, чтобы конкурировать со Starlink в обеспечении доступа к интернету по всему миру. При этом китайские спутники будут оснащены лазерным и микроволновым оружием;

– в ЦРУ считают, что Китай может отправить летальную помощь России в ее войне против Украины. Однако окончательное решение китайское правительство еще не приняло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!