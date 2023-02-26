Китай хочет запустить 13 тысяч спутников, которые смогут уничтожать Starlink

В Китае рассматривают возможность сформировать огромную спутниковую группировку на низкой околоземной орбите, чтобы конкурировать со Starlink в обеспечении доступа к интернету по всему миру. При этом китайские спутники будут оснащены лазерным и микроволновым оружием.

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Об этом пишет китайское издание SCMP. Отмечается, что проектом в течение неуказанного срока предполагается вывести на низкую орбиту 12 992 спутника.

"Проект проходит под кодовым названием GW и предусматривает вывод на низкую орбиту 12 992 спутников. Этим будет заниматься государственная компания China Satellite Network Group Co. Новые спутники должны занять низкие орбиты", – говорится в материале.

Сроки реализации проекта пока не называются, однако утверждается, что китайские спутники должны разместиться на орбитах, которые пока не успела занять система Starlink.

Также в публикации говорится, что китайские спутники будут оснащены лазерным и микроволновым оружием и потенциально смогут подавлять аналоги из Starlink, но не объясняется, что именно имеется в виду.

Напомним, сейчас у SpaceX есть более 3 800 спутников Starlink, но в будущем планируется довести их численность до 40 000 единиц. При этом 12 000 аппаратов SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту к 2027 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Китай в последние годы активно взялся за освоение космоса. Так, в 2016 году он запустил в космос метеорологический спутник, позволяющий наблюдать за атмосферой, морской и космической средой, а также выполнять научные эксперименты.

В 2017 году Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн", которая сразу после запуска улетела к Луне.

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