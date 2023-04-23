Китай спровоцировал Японию на ускоренное создание подводных дронов
Китай увеличивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Восточнокитайском море. При этом корабли китайской береговой охраны не раз заходили в японские территориальные воды.
Чтобы адекватно реагировать на потенциальную китайскую угрозу, в Японии активизировали разработку беспилотных подводных аппаратов для укрепления безопасности в море. Об этом говорится в обновленном проекте океанической политики Японии на следующие пять лет, пишет японское издание Kyodo News.
Япония активизирует разработку беспилотных подводных аппаратов для укрепления безопасности на море после увеличения военного присутствия Китая.
В документе правительства говорится, что Китай резко усилил военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, китайские корабли береговой охраны неоднократно заходили в японские территориальные воды Восточнокитайского моря. В Японии это расценивают как опасность.
Отношения между Японией и Китаем часто были напряженными, в частности, из-за японских островов Сэнкаку, на которые претендует Пекин: китайцы называют их Дяоюйдаой.
Встревоженность в Токио вызывают также совместные военные китайско-российские учения в близлежащих водах, ведь они ставят под угрозу национальные интересы Японии.
Следовательно, в стратегии океанической политики определено, что Япония ускорит исследование и разработку автономных подводных аппаратов и дистанционно управляемых аппаратов для наблюдения и разведки ресурсов.
Также в Японии приступят к разработке законодательства, которое позволит установить ветряные генераторы в исключительной экономической зоне государства. Кроме того, планируются меры по усилению спасательных возможностей для быстрого реагирования на морские аварии.
Как пишет портал "Милитарный", в начале апреля в Японии впервые представили дизайн нового сверхбольшого безэкипажного подводного аппарата проекта XLUUV.
Аппарат имеет модульную конструкцию, длина базового модуля составляет 10 метров, а предполагаемая длина аппарата с модулем миссии превысит 15 метров. Диаметр – 1,8 метра. Генеральным подрядчиком проекта стала компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI).
Аппарат предназначен для развёртывания в дальней морской зоне в случаях, когда поддержка надводных кораблей недоступна. Он адаптирован к выполнению широкого спектра задач, в частности, противолодочной обороны, противоминной и радиоэлектронной борьбы, а также разведки.
Напомним, 15 апреля стало известно о покушении на премьер-министра Японии Фумио Кисиду: в него бросили взрывчатку во время выступления.
В результате взрыва политик не пострадал: его охранник отреагировал мгновенно, отбросил взрывное устройство и прикрыл Кисиду, оттолкнув его подальше от взрывчатки.
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