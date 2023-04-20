Китай пытается заполучить голландские космические технологии – военная разведка

Китай, который всячески пытается сохранить публичный нейтралитет касательно российской войны в Украине, однако при этом тайно поддерживает РФ, ищет голландские космические технологии. Пекин стремится приобрести оборудование и знания в космическом секторе Нидерландов, обходя экспортные ограничения.

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Об этом сообщило агентство военной разведки Нидерландов MIVD в своем годовом отчете за 2022 год. В документе указано, что китайские мощности по запуску спутников в ближайшие годы увеличатся до 100 запусков в год, сообщает Reuters.

"Были предприняты различные попытки Китая приобрести военные технологии за пределами экспортных ограничений. При этом MIVD обнаружил, среди прочего, ряд компаний-прикрытия, которые использовались для этой цели", – говорится в сообщении.

Посольство Пекина в Нидерландах отвергло эти обвинения, заявив, что они были ложными.

"Китай давно настаивает на том, что его космическая программа преследует мирные цели и выступает против любой формы гонки вооружений в космосе. Но в то же время Пекин заявляет, что его космическая программа должна помочь защитить национальную безопасность Китая. К 2030 году Китай также стремится стать крупной космической державой", – сообщил глава MIVD Ян Свиллерс.

По его словам, Пекин специально искал пусковые установки со спутниками разведки, наблюдения и связи.

В то же время в MIVD отмечают, что Китай представляет самую большую угрозу для экономической безопасности Нидерландов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МИД Китая заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон, вовлеченных в войну в Украине. "Китай занимает разумную и ответственную позицию", – заверял министр иностранных дел Цинь Ган.

Китайский лидер Си Цзиньпин тоже высказывался о необходимости мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией. По его словам, эскалации боевых действий допустить нельзя.

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