Китай призвал США и Россию начать сокращать ядерный потенциал как предпосылку для своего присоединения

Во вторник, 28 января, Китай призвал США и Россию еще больше сократить свои ядерные арсеналы. Такие шаги Вашингтона и Москвы в КНР рассматривают как предпосылку для своего участия в потенциальных переговорах по разоружению.

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Так в Китае ответили на призывы президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

"Два ядерных государства с самыми большими ядерными арсеналами должны добросовестно выполнять свои особые обязанности по ядерному разоружению", – заявили в министерстве иностранных дел Китая.

Там добавили, что РФ и США должны еще существенно сократит свои ядерные арсеналы, чтобы создать необходимые условия для того, чтобы другие ядерные государства могли присоединиться к процессу разоружения.

Пекин подчеркнул, что его арсенал предназначен исключительно для самообороны и что он поддерживает свои ядерные силы "на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности".

Напомним: президент США Дональд Трамп в видеообращении к Всемирному экономическому форуму в Давосе заявил о необходимости глобальной денуклеаризации. Также он повторил, что хочет трехсторонних переговоров с Россией и Китаем.

В Кремле на это ответили, что диктатор Путин поддерживает возобновление переговоров по ядерному разоружению. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что "мяч на стороне американцев".

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Блинкен, который был госсекретарем США при президентстве Джо Байдена, заявил, что Россия была близка к применению ядерного оружия против Украины. Однако это, вероятно, предотвратила позиция Китая.

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