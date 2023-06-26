Китай поддержал национальную стабильность РФ после 'марша' Пригожина

Китай поддерживает власти страны-агрессора России в попытках обеспечить национальную стабильность. Так в КНР отреагировали на попытки основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина осуществить в РФ потерпевший фиаско военный мятеж.

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Соответствующее заявление сделал спикер МИД Китая. В то же время события последних дней в РФ он назвал "внутренним делом России".

"Как дружественный сосед и всеобъемлющий стратегический партнер Китай поддерживает Россию в поддержке национальной стабильности и достижении развития и процветания", – подчеркнул представитель ведомства.

Напомним: ранее представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано высказал мнение, что настоящие намерения Китая непрозрачны, однако он, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане и, похоже, каким-то образом держит кремлевского диктатора Владимира Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости в российско-украинской войне. Пекин при этом использует Москву для собственной выгоды – ему выгодно превратить РФ в лояльную и зависимую от нее страну.

При этом издание The Telegraph считает, что репутация кремлевского диктатора Владимира Путина после мятежа главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина необратимо повреждена. В этот раз глава Кремля сумел удержать в руках власть, но произошедшие события говорят о том, что его дни сочтены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– итальянские СМИ сообщили, что НАТО контактировало с министерством обороны России из-за ситуации, повлекшей за собой бунт наемников "Вагнера". Альянс пошел на такой шаг из-за риска полной бесконтрольности в Москве и угрозы ядерной аварии;

– мировые лидеры провели консультации по поводу восстания главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина против российского военного руководства. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главами Польши, Германии, Великобритании и США. Американскому президенту Джо Байдену позвонил также генсек Совбеза Японии Такэо Акиба.

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