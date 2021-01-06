Китай отказался пустить в страну экспертов ВОЗ для изучения происхождения COVID-19

Китай не пустил в страну делегацию экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые планировали проводить исследования по изучению коронавируса.

Китайцы аргументировали отказ якобы официальными карантинными процедурами, которые регламентируют въезд из-за границы в условиях пандемии. Такое объяснение дала представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин, передает Reuters.

"Чтобы обеспечить экспертам ВОЗ успешную работу в Китае, им необходимо пройти формальности в соответствии с установленными процедурами", – заявила она.

По ее словам, китайское правительство постоянно поддерживает контакты с международной организацией с целью урегулирования соответствующих вопросов. Кроме этого, добавила она, ранее специалисты ВОЗ уже посещали Китай, и каждый раз "Пекин оказывал им активную поддержку".

Отметим: накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус сообщил, что Китай заблокировал присоединение групп организации, которые занимаются расследованием причин пандемии COVID-19, заявив, якобы их визы еще не были утверждены.

"Я очень разочарован этой новостью. Два члена уже начали свое путешествие, а другие не смогли отправиться в последнюю минуту. Я общался с высокопоставленными китайскими чиновниками. И еще больше понимаю, что эта миссия является приоритетом для ВОЗ и международной группы", – цитирует его слова The Guardian.

Известно, что организация уже несколько месяцев пытается отправить команду глобальных экспертов из ряда стран. ВОЗ ведет переговоры с китайскими официальными лицами с июля. Ведь ученые убеждены, что важно выявить, "как вирус проник в организм человека".

Напомним, что не так давно иностранных журналистов тоже не пустили в Китай проводить расследование по коронавирусной инфекции. Те обвинили страну в сокрытии информации о происхождении COVID-19.

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