Китай звинуватили у приховуванні інформації про походження COVID-19

Китайська влада заблокувала доступ представників засобів масової інформації до будь-яких даних на тему пандемії коронавірусу. Через це останні звинуватили уряд країни у приховуванні інформації про походження інфекції.

Як пише Associated Press, незважаючи на те, що китайські вчені отримують гранти на вивчення вірусу й активно проводять дослідження, публікація їхніх матеріалів жорстко контролюється. А іноземним журналістам і зовсім обмежили доступ до місць, де можуть перебувати інфіковані кажани – носії варіанта коронавірусу, спорідненого з COVID-19.

Зазначається, що китайські військові стежили за представниками цього видання і заблокували їм доступ до шахти в гірських долинах на півдні країни, де колись жили кажани. Журналісти вказують, що цей район являє великий науковий інтерес, тому що він може містити ключі до розгадки походження коронавірусу, який забрав життя понад 1,8 мільйона осіб у всьому світі.

"Однак для вчених і журналістів він перетворився на чорну діру без інформації через політичну чутливість проблеми та секретність. Група дослідників кажанів, яка відвідала недавно це місце, змогла взяти зразки, але їх конфіскували", – йдеться в повідомленні АР.

Видання підкреслює, що фахівцям із коронавірусу наказали не розмовляти з пресою. А група журналістів Associated Press наприкінці листопада і зовсім була переслідувана поліцією в штатському на декількох авто, які заблокували доступ до доріг та об'єктів.

"Після понад року відтоді, як перша відома людина була заражена коронавірусом, розслідування AP показує, що китайський уряд суворо контролює всі дослідження його походження, обмежуючи деякі з них, одночасно активно просуваючи другорядні теорії про те, що він міг поширитися ззовні Китаю", – йдеться в матеріалі.

За даними AP, китайський уряд роздає гранти на сотні тисяч доларів ученим, які вивчають походження вірусу на півдні КНР. Але водночас він стежить за їхніми висновками і вимагає, щоб публікація будь-яких даних або досліджень була схвалена новою цільовою групою, керованою урядом.

"За прямим наказом президента Сі Цзіньпіна. Рідкісний витік зсередини уряду, десятки сторінок неопублікованих документів підтверджують те, про що багато хто давно підозрював: придушення йде зверху. У результаті оприлюднено дуже мало. Влада серйозно обмежує інформацію і перешкоджає співпраці з міжнародними вченими", – стверджує АР.

Зазначимо, що раніше в Китаї у кажанів виявили нові види коронавірусу. Спеціалістка Уханьского інституту вірусології Ши Чженлі попередила, що вони передаються людям.

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