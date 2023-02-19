Кулеба: Китай может сыграть роль в сдерживании агрессии России. Видео

Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессии России против Украины. Именно этого от Пекина ожидает Киев, ведь так Китай подтвердит свою приверженность основополагающему принципу нерушимости границ государств.

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Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул: ни один мирный план не может быть основан на предположениях о том, что Украина должна отдать хотя бы метр своей земли агрессору.

В ходе своего выступления Кулеба рассказал, что Украина убеждена: Китай может сыграть свою роль в прекращении войны, развязанной Россией.

"Как мы можем видеть постоянного члена Совета безопасности и одну из ведущих держав мира. Конечно, мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений и действий России с учетом сложившихся отношений между Китаем и РФ", - заявил Кулеба.

Глава украинской дипломатии отметил, что Украина и Китай поддерживают хорошие отношения. И заявил, что украинская делегация с нетерпением ожидает встречи с китайским коллегой Кулебы, министром иностранных дел КНР Ван И. Судя по всему, позиция Китая относительно российской агрессии против Украины будет одной из главных тем этих переговоров..

"Мы считаем, что Китай может сыграть свою роль. Мы хотим, чтобы Китай сыграл свою роль. Роль, которая подтвердит основополагающий принцип как для Китая, так и для Украины — территориальная целостность. Никакие компромиссы невозможны в отношении территориальной целостности Украины или любой другой страны мира. И ни один мирный план не может быть основан на предположении, что квадратный метр украинской территории может быть рассмотрен, как уступка агрессору", - подчеркнул Кулеба.

Ранее Китай анонсировал "мирный план" для Украины. Как заявил Ван И в ходе выступления в Мюнхене, Пекин видит перспективу окончания войны исключительно в дипломатических переговорах. Документ со своими предложениями Китай намерен опубликовать до 24 февраля.

В то же время, по данным CNN, Китай может предоставлять России нелетальную военную помощь. В частности, речь идет о возможных поставках армии государства-агрессора снаряжения, необходимого оккупационным войскам для весеннего наступления на фронте в Украине., в том числе, формы и бронежилетов.