Китай нарастил количество ядерных боеголовок и может удвоить арсенал: в Пентагоне озвучили цифры

Китайская Народная Республика превзошла предварительные прогнозы по размеру своего ядерного арсенала. На сегодняшний день страна имеет более 500 ядерных боеприпасов и продолжает производить еще больше оружия, расширяя свой военно-морской флот.

С таким предупреждением выступило Министерство обороны США в четверг, 19 октября. Как передает Politico, в Пентагоне не верят заявлениям Пекина о том, что такие мощности предназначены для "мирных целей".

По данным ведомства, по состоянию на май 2023 года в арсенале Китая было полтысячи ядерных боеголовок – на сотню больше, чем в 2022-м. Специалисты считают, что, скорее всего, КНР удвоит это количество – до более чем тысячи ядерных боеголовок к 2030 году и более 1500 – к 2035-му. Ожидается, что в дальнейшем цифра будет только расти.

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Такой отчет Пентагона был обнародован в то время, когда администрация американского лидера Джо Байдена готовится к возможной его личной встрече с главой Китая Си Цзиньпином в Калифорнии в ноябре этого года.

"Но напряженность между странами все еще высока: на этой неделе Пентагон рассекретил ряд видео и изображений, показывающих рост количества китайских истребителей, преследующих военные самолеты США в Южно- и Восточно-Китайском морях в этом и в прошлом году", – пишет Politico.

В комментариях СМИ высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что в последние годы оценки ядерного арсенала Китая были "на пути превышения предыдущих прогнозов". Однако он отказался назвать более конкретные цифры.

"То, что они делают сейчас, если сравнить это с тем, что они делали около десяти лет назад, это действительно значительно превышает все с точки зрения масштаба и сложности. Они расширяют и инвестируют в свои наземные, морские и воздушные платформы доставки ядерной энергии, а также в инфраструктуру, необходимую для поддержания этого значительного расширения их ядерных сил", – объяснил он на условиях анонимности.

Согласно отчету Пентагона, как указывает издание, Пекин продолжит использовать свои новые реакторы "быстрого размножителя" и заводы по переработке и производству плутония для программы ядерного оружия. Это несмотря на то, что китайские чиновники публично утверждают, что эти мощности предназначены для "мирных целей".

Также не исключается, что Китай уже завершил строительство своих трех новых месторождений для твердотопливных ракетных шахт в 2022 году, учитывая по меньшей мере 300 новых межконтинентальных баллистических ракет, и загрузил "по крайней мере некоторые" из них в шахты.

На этом фоне СМИ утверждают, что ядерные запасы Китая все еще намного меньше, чем у России или США. К примеру, согласно данным независимого Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на январь в РФ было 5889 ядерных боеголовок, а Штаты имели 5244. Пекин же отказался участвовать в переговорах по оружию с Вашингтоном и Москвой, убеждая, что арсеналы этих двух стран гораздо больше, чем его собственные.

Как сообщал OBOZ.UA, спутниковые снимки показали, что в последние годы Китай, Россия и США построили новые объекты и выкопали дополнительные тоннели на своих ядерных полигонах. Аналитики отметили, что это происходит на фоне обострения напряженности между тремя крупнейшими ядерными державами.

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