Китай использует Россию как инструмент упадка сил Запада, – Портников объяснил интерес Пекина в российско-украинской войне

Известный аналитик, публицист и журналист Виталий Портников заявил, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины, поскольку использует страну-агрессора как инструмент истощения Запада. Таким образом, Пекин хочет заставить Запад отказаться от вмешательства в дела диктатуры.

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Об этом он рассказал в интервью проекту "Орестократии". "Китайцы будут придумывать какие-то мирные планы, объяснять, почему они поддерживают Россию, они будут использовать Россию как инструмент упадка сил Запада. Вот как Запад сейчас, по большому счету, использует войну России против Украины, чтобы заставить Россию отказаться от своих агрессивных амбиций, так Китай будет использовать Россию, чтобы заставить Запад отказаться от вмешательства в дела диктатуры. В том числе и по Тайваню", – отметил Портников.

Он также объяснил, что США готовы воевать на стороне Тайваня, поскольку это вопрос исторических ценностей.

"Китайская республика под руководством Чан Кайши была одной из стран-победителей во Второй мировой войне. Я напомню, что представители Китайской республики занимали место Китая в Совете Безопасности ООН и в ООН до начала 70-х годов ХХ века, и только поворот Никсона, который надеялся использовать отношения США с Китаем в противостоянии с СССР, привел к тому, что правительство на Тайване лишилось своей легитимности и своего места в ООН", – пояснил журналист.

Портников добавил, что на протяжении почти трех десятилетий после Второй мировой войны это было легитимное правительство Китая, поэтому американцы поддерживают не остров Тайвань, а легитимное правительство Китая.

"Хотя и вынуждены были согласиться с реальностью, то правительство, которое они считали нелегитимным, реально контролирует материк, это примерно как с советским правительством в двадцатые годы прошлого столетия", – уточнил он.

Отметим, 24 февраля в Китае обнародовали свой "мирный план" окончания войны, которую страна-агрессор Россия начала против Украины год назад. В нем содержатся 12 пунктов. В частности, там считают, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть сохранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министерство природных ресурсов Китая опубликовало новую версию карты мира. Она предлагает вернуться к использованию китайских названий восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце XIX – начале XX века.

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