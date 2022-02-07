Удивляет наивность Москвы и лично "генералиссимуса" Путина о верной дружбе и союзе с Китаем. В Москве напрочь забыли все на свете, включая современную историю взаимоотношений с Китаем. Они забыли и о Мао, разорвавшего по сути все отношения с Советским Союзом и ЦК КПСС, и о пограничном конфликте в 1969 году из-за острове Даманский на реке Уссури и о многом другом. Китай потребовал тогда от руководства СССР отдать ему часть приграничных территорий, Монгольскую республику и ядерные технологии для создания собственной атомной бомбы. Москва все эти претензии отклонила, но Китай все это помнит.

Китай 1969 года и 2022 это совсем разные страны, но с хорошей исторической памятью, в отличии от кремлевских старцев. Сегодня это страна с населением 1,4 миллиарда человек и 18 триллионов долларов ВВП, опережая Соединенные Штаты. Россия в сравнении с Китаем просто карлик с ее 130 миллионами населения и 2 триллионами долларов ВВП. Все, что есть у России это территория и природные ресурсы, которые очень нужны Китаю. Есть один и очень интересный факт: Китаю зачем-то надо было построить 4-х полосное бетонное шоссе, которое идет до границы с Россией в районе Улан-Удэ и обрывается. Им некуда деньги девать или все там с ума сошли? Скорее наоборот. Китай ждет, когда труп его врага, проплывет по реке Янцзы.

Визит президента Путина в Китай на открытие зимней Олимпиады и его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином говорит лишь об одном – Москва оказалась в цейтноте и решила разыграть китайский эндшпиль. Однако, не на того "нарвались". Проблема в том, что все деньги российских олигархов и лично Путина не в Китае, а не Западе. Как они будут решать эту дилемму, которую решить нельзя, знает только Вашингтон. В этой связи хочется сказать Путину, Лаврову и Патрушеву: "а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".