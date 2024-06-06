Китай агрессивно вербует западных пилотов истребителей: США забили тревогу

КНР активизировала усилия по вербовке западных военных пилотов, как бывших, так и действующих. Для этого Народно-освободительная армия Китая использует частные компании, включая корпоративные рекрутинговые службы, чтобы "клиенты" как можно дольше не понимали, что имеют дело с НОАК.

Соответствующее предупреждение 5 июня выдал Альянс пяти глаз – разведывательное объединение, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. "Голос Америки" пишет, что Пекин применяет с этой целью ЧВК, расположенные в Южной Африке и Китае.

В НОАК за счет наемников из Запада надеются улучшить обучение собственных пилотов истребителей, а также получить больше информации о том, как действуют иностранные военно-воздушные силы.

Персонал привлекают высокой зарплатой. Другие меры по вербовке включают в себя использование личных знакомств, профессиональных сетевых сайтов и онлайн-платформ для трудоустройства, где китайские вооруженные силы тоже не называют себя прямо.

Источник "Голоса Америки" из Национального центра контрразведки и безопасности США назвал угрозу постоянной.

"Как и любое незаконное предприятие, стремящееся скрыть свою деятельность, были попытки объединить организации [компании] в разных местах под разными названиями. Подходы к найму и посланию отличаются. Крайне важно информировать наших действующих и бывших военнослужащих об этой угрозе, которая направлена ​​непосредственно против них", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Посольство Китая в Вашингтоне комментировать эту информацию отказалось, но призвало западные страны "не обобщать", "не дискредитировать соответствующие компании" и относится к их бизнес-деятельности уважительно. Также китайские дипломаты предупредили, что подобные обвинения "не способствуют здоровому развитию китайско-американских отношений".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня министр обороны КНР Донг Цзюнь заявил о приверженности своей страны мирному "воссоединению" с Тайванем, однако китайская армия "останется мощной силой в поддержку национального воссоединения".

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