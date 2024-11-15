Ким Чен Ын приказал наладить в КНДР массовое производство дронов: это может быть связано с усилением сотрудничества с РФ – Reuters

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын принял участие в испытаниях дронов-камикадзе в КНДР. Также он приказал начать массовое производство таких БпЛА.

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Не исключено, что соответствующие технологии Пхеньян получил от Москвы. Об этом говорится в материале Reuters.

Издание подчеркнуло, что Ким Чен Ин лично руководил испытаниями дронов-камикадзе, а также отдал приказ на массовое производство таких БПЛА, добавив, что все более широкое применение беспилотников на поле боя требует срочного обновления военной теории.

Это уже не первые испытания дронов-камикадзе в КНДР, в частности, под руководством диктатора они проходили в начале года – на фоне быстрого развития военного сотрудничества с Россией, что "вызывало сомнения в том, получал ли Пхеньян техническую помощь от Москвы для их разработки".

"Ким Чен Ын подчеркнул необходимость как можно раньше построить систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству", – отмечалось в сообщении государственного информационного агентства KCNA.

Северокорейский диктатор подчеркнул, что в мире растет конкуренция по применению дронов в боевых действиях, что свидетельствует о том, что они существенно влияют на ситуацию на поле боя.

"Такие объективные изменения срочно требуют обновления многих частей военной теории, практики и образования", – сказал Кима KCNA.

В частности, КНДР направила беспилотники на юг, они несколько часов летали над Южной Кореей, в частности над Сеулом, а также в районе офиса президента страны. Поэтому Южная Корея вынуждена была развернуть оружие, чтобы сбивать северокорейские дроны.

"Северная Корея и Россия недавно ратифицировали всеобъемлющее стратегическое партнерство, подписанное их лидерами в июне, включающее пакт о взаимной обороне. Северная Корея развернула свои войска на западной линии фронта России в войне с Украиной, а официальные лица Южной Кореи и США заявили, что северокорейские солдаты участвовали в боях против Украины вместе с российскими силами", – напоминает Reuters.

Напомним, 11 ноября стало известно, что российский диктатор Владимир Путин ратифицировал всеобъемлющее партнерство с КНДР. Москва и Пхеньян договорились, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон вторая обязуется оказать военную и другую помощь.

Речь идет о договоренности, которая была достигнута еще во время визита диктатора в КНДР 19 июня, в ноябре соглашение утвердило Федеральное собрание РФ.