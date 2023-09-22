Киев на главном празднике Барселоны представит фигуры-великаны княгини Ольги и князя Владимира

Сегодня в Барселоне Киев представит историю и культуру Украины. Столица Украины стала гостем и участником ежегодного фестиваля La Mercè – главного праздника Барселоны. Вечером фестиваль будут открывать шествием украинские великаны-фигуры княгини Ольги и князя Владимира.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Впервые в Барселоне будут представлены куклы-великаны города-гостини фестиваля. Потому что обычно это фигуры, связанные с местной культурой и историей. Год мы работали с мэрией Барселоны и готовились. И сегодня вечером грандиозный фестиваль будут открывать шествием украинские великаны-фигуры князя Владимира. Образы фигур, которые творили историю развития нашего государства. Историю, которую пытается украсть и уничтожить Россия", – отметил мэр Киева.

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Кличко отметил, что Киевские великаны изготовлены по нашим эскизам каталонскими мастерами. И откроют праздник Барселоны под музыкальное сопровождение казацкого марша в исполнении каталонских музыкантов. А также под танец Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня".

Во время презентации великанов в мэрии Барселоны Кличко напомнил, что Княгиня Ольга и князь Владимир были правителями Киевской Руси, одной из наиболее развитых государств в Европе в 9-10 веках. Тогда своей политикой и реформами они укрепляли Киевскую Русь. Княгиня Ольга – первой официально посетила Константинополь и приняла там христианство. А ее внук Владимир – князь, потом крестивший Киевскую Русь и приведший ее к христианской цивилизации.

"Эти исторические фигуры оказали большое влияние на развитие и становление Украины. Их несгибаемость, мудрость и прогрессивность всегда были ориентирами. Потому что боролись они за единство, независимость и процветание нашего государства. За это сегодня героически сражаются и современные украинцы, отдавая жизнь в борьбе за свою достоинство, за свободу и государственность Украины. И мы победим! Мы помним нашу славную историю. И ментально, географически, исторически – мы европейцы! Барселоны Кличко.

Мэр Киева поблагодарил мэра города Барселоны Жауме Коллбони за поддержку и помощь нашему городу и Украине. За то, что Барселона передала Киеву пожарные автомобили и снаряжение, электрогенераторы, санитарное оборудование. А также город принял тысячи украинских беженцев. Мэр Киева поблагодарил руководителя Барселоны и за возможность представить на таком грандиозном фестивале самобытную культуру и давнюю историю Украины.

Напомним, год назад во время фестиваля La Mercè мэры Киева и Барселоны подписали соглашение о побратимстве двух городов.