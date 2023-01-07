Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера: что о нем известно

Республиканец Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей США после нескольких дней переговоров и 15 туров голосования. За его конкурента, лидера Демократической палаты Хакима Джеффриса, в итоге отдали 212 голосов, а Маккарти получил 216.

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Как передает CNN, новоизбранный 57-летний политик представляет штат Калифорния. Среди украинцев Маккарти известен тем, что высказывался против "чистых чеков" для нашей страны – то есть выступал за отчетность потраченных средств. В то же время он отмечал, что поддерживает Украину.

Путь Маккарти к должности спикера нижней палаты Конгресса не был простым. В начале республиканцы согласились с его кандидатурой, но потом часть политиков, которые представляют ультраправую группу "Кокус свободы", пригрозила сорвать заявку. Даже во время 15-го по счету голосования шесть представителей республиканских сил воздержались и не голосовали за Маккарти.

В CNN отметили, что Республиканская партия имеет незначительное большинство в палате (222 республиканца по сравнению с 212 демократами), а это означает, что Маккарти нельзя допускать большого количества внутренних противников и политических "дезертиров".

Американец заявлял, что первым законопроектом, который рассмотрит новый Конгресс, станет документ о пограничном контроле для усиления безопасности граждан. Его предвыборная программа базировалась на трех основных целях: укрепление экономики, сохранности границы и уменьшение преступности в США.

Интересные факты из биографии Кевина Маккарти

Будущему спикеру нижней палаты Конгресса повезло в студенческие годы – он выиграл в лотерею 5 тысяч долларов. Деньги 21-летний уроженец Калифорнии вложил в акции, которые потом продал и открыл свой первый бизнес – магазин сэндвичей. Маккарти говорил, что сторонником консервативных идей он стал именно в тот период жизни, передает "Голос Америки".

Примечательно, что родители Маккарти были членами Демократической партии. Свои собственные политические убеждения он называет близкими к взглядам американского президента Рональда Рейгана.

Главный персонаж сериала "Карточный дом" (которого сыграл Кевин Спейси) частично вдохновлен Маккарти. Спейси во время подготовки к роли Фрэнка Андервуда изучал американскую политику. Маккарти позволил актеру какое-то время находиться рядом и следить за его работой.

В сериале есть даже прямые цитаты политика-республиканца. В частности, Спейси было интересно, насколько политики "выкручивают друг другу руки". Маккарти ответил ему: "Я скажу вам, как говорю конгрессменам. Голосуйте по совести. Голосуйте в интересах своего округа. Только без сюрпризов". Эта фраза стала культовой в первом сезоне сериала.

Маккарти не исключал возможности импичмента Джо Байдена. "Наблюдение и расследование" деятельности администрации президента США он называл приоритетом для республиканцев в Палате представителей. В интервью для CNN политик заверил, что не будет инициировать импичмент "в политических целях", но этот сценарий не исключается, если для этого будут основания.

С бывшим американским лидером Дональдом Трампом у Маккарти непростые отношения. Он был одним из первых республиканцев, поддержавших бизнесмена на президентских выборах в 2016 году. Также он был на стороне Трампа по вопросам вмешательства РФ в американские выборы и телефонного звонка между президентом США и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Когда в 2020-м выборы выиграл Байден, Маккарти поддерживал Трампа. Однако после штурма Капитолия, когда возглавляемая демократами Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа, Маккарти сказал, что бывший президент ответственен за это нападение и признал победу Джо Байдена.

Ранее, в 2016 году, в частном разговоре на Капитолийском холме, опубликованном впоследствии Washington Post, Маккарти заявил: мол, Трамп может получать финансирование от главы РФ Владимира Путина. После публикации статьи политик сказал, что это была шутка.

Что касается позиции в отношении Украины, то на промежуточных выборах в Конгресс осенью 2022 года Маккарти говорил, что республиканцы не будут выписывать Киеву "пустых чеков".

После личной встречи с Зеленским и его речи в Конгрессе американец заявил, что ему понравилось обращение украинского президента и он поддерживает Украину. "Но я никогда не поддержу чистый чек. Надо убедиться, что существует отчетность за все потраченные нами деньги", – сказал Маккарти.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно американский президент Джо Байден заявил, что российская война в Украине достигла критической точки. В Соединенных Штатах считают, что наше государство нуждается в максимальной помощи.

– Бывший посол США в НАТО и спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер говорил, что дальнейшие поражения войск РФ на поле боя могут принудить Москву к реальным переговорам. Однако пока что Россия не намерена согласовывать условия для возобновления дипломатического процесса.

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