Кэмерон призвал Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал правительство Германии передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он подчеркнул, что это бы очень помогло Украине в отражении полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Кэмерон также отверг аргументы, озвученные федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, относительно того, что передача Киеву Taurus могла бы привести к эскалации войны. Об этом он заявил во время визита в Германию 7 марта, пишет DW.

Издание отмечает, что глава британской дипломатии в Берлине "упорно призывал" правительство Германии передать Украине дальнобойные ракеты.

"Что касается дальнобойного оружия, то по опыту Великобритании я могу сказать, насколько эффективно такое оружие помогло Украине в отражении незаконной агрессии", – отметил Кэмерон после встречи со своей немецкой коллегой, министерством иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Глава внешнеполитического ведомства Британии также не согласился с Шольцем, который отказ передать Taurus аргументирует вероятностью эскалации войны.

"Такие дебаты неоднократно велись со времени российского вторжения два года назад. Например, говорили: "Если поставить Украине противотанковое вооружение, то произойдет эскалация". Нет, так не произошло. Говорили, что если передать Украине танки, то будет эскалация. Тоже нет. "Если дать Украине дальнобойную артиллерию или дальнобойные ракеты, то будет эскалация". Нет, опять ничего не произошло", – напомнил Кэмерон.

По его мнению, западные партнеры должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине защититься. И за исключением отправки в Украину войск НАТО, никаких ограничений в такой помощи быть не должно.

"Если речь идет о том, чтобы помочь стране защититься от незаконной и абсолютно неоправданной агрессии, то препятствий быть не должно. Пока мы не попадем в ситуацию, при которой солдат НАТО убьет российского солдата, мы содействуем не эскалации, а помогаем Украине защищаться своими силами", – подчеркнул британский чиновник.

Напомним, в начале марта Шольц назвал новую отговорку, почему Германия не дает Украине Taurus.

Он отметил, что в случае "неправильного использования" ракета дальностью в 500 км может поразить цели, например, в Москве. К тому же, в случае поставки ракет Германии пришлось бы непосредственно участвовать в запуске, а Берлин не готов отправлять своих военных в Украину.