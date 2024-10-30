'Каждый, кто не поддерживает Россию, является нацистом': аргентинский депутат рассказала о российских нарративах в Южной Америке

Российские пропагандисты продвигают свои нарративы во всех уголках мира, в том числе и в Южной Америке, называя Украину "несостоявшимся государством", а украинцев – нацистами. Однако нацистами для Кремля являются все, кто не поддерживает преступный режим диктатора Путина.

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Об этом сказала член Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Лилия Лемойне, которая входит в политическую силу президента LLA, передает Укринформ. Она подчеркнула, что все, что говорят россияне другим странам, – большая ложь.

"Вы, наверное, хорошо знаете, что рассказывают (российские пропагандисты. – Ред.) об Украине за рубежом. Преимущественно то, что вы – несостоявшаяся страна. Еще они утверждают, что все украинцы – нацисты. Но, по сути, каждый, кто не поддерживает Россию, является нацистом для Кремля", – подчеркнула Лемойне.

Она отметила, что россияне хотят показать себя "хорошими ребятами", однако это невозможно по многим причинам.

Относительно вбросов российских пропагандистов о "нацистах в Украине" депутат напомнила об Умани – городе, который ежегодно принимает тысячи хасидов, а также о еврейских корнях президента Украины.

"Только подумать, как много евреев съезжаются в Умань, а Россия все еще утверждает, что Украина – страна нацистов! Как такое вообще возможно? Тем более у вашего президента еврейское происхождение", – добавила Лемойне.

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