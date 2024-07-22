Зная, как ссср постоянно стыдил Соединённые Штаты за то, что именно они позорно и жестоко использовали ядерное оружие, я пересмотрел в библиотеке ведущие советские газеты за август 1945-го и был очень удивлён. Вовсе не на первых полосах, а где-то в глубинах были такие себе незаметные коротенькие сообщения в один абзац об успешном применении в Японии нового американского оружия — И ВСЁ! Ибо США тогда были союзником, а Япония была врагом.

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Так вот, у американцев цинизм в высокой политике и тогда ну никак не был меньшим. Напомню хотя бы известные фразы известного демократа Трумэна о том, что в войне ссср с германией следует поддерживать того, кто на данный момент находится в худшем положении, чтобы они как можно дольше убивали друг друга, а также о том, что у кого есть союзники, у того нет настоящей независимости (намекая на тех, кому Америка помогает).

Наследник Трумэна демократ Байден эту науку хорошо запомнил — лишь с той разницей, что вместо помощи мордору использовал в соответствующий момент отсутствие помощи Украине.

Предполагаю, что такой же цинизм демократов проявился и в их реакции на неудачное покушение на Трампа: каждый из них, вне сомнений, тихонько говорил, что они, демократы, конечно, против насилия, но как же ж жалко, что снайпер промахнулся.

Против насилия они, как и в своё время ссср, — только тогда, когда осуждать его политически удобно. Просто если для республиканцев цинизм это способ существования, то у демократов он всегда скрытый.

Продолжая тему Байден — Трамп, обращу заодно внимание на ещё один политический феномен — материализацию слова. Ведь именно постоянные разговоры о необходимости срочной замены Байдена сделали из его и без того очень сложного состояния реальную катастрофу — по логике: Ну если уже свои так говорят! Он не снялся — его сняли разговоры.

Тот же феномен материализации действует и у нас — например, в отношении переговоров, когда уже сами разговоры о них, став привычными, постепенно приближают общество к осознанию их неизбежности.

С другой стороны, разговоры о невозможности переговоров — пуйло, мол, их не захочет — ведут к действительной невозможности полноценных переговоров, когда будут радоваться после этого любому предложению от врага: Ура, захотел, мы уже заранее на всё согласны! Так что не надо своих пугать, а то можно и напугать.

Итак, не говорим плохого, говорим только хорошее — так своего и добьёмся. Американцы побеждают цинизмом, а мы — добрым словом.

Грамотные политологи не комментируют — они делают.