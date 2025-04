Каска энергетика 'ДТЭК' и другие символы несокрушимости представляют Украину на EXPO 2025 в Японии

Украина представила свой павильон на Всемирной выставке EXPO 2025 в Осаке. Вместо традиционной экспозиции посетители увидели уникальный магазин, в котором ничего нельзя купить и зону устойчивости украинских бизнесов.

"13 апреля состоялось официальное открытие EXPO 2025 в Осаке с главной темой "Designing Future Society for Our Lives" (Создание будущего общества для нашей жизни). В выставке принимают участие более 160 стран, демонстрирующих собственные инновационные достижения. Украина, благодаря поддержке правительства Японии и бизнес-партнеров, открыла двери своего павильона Not For Sale (Не для продажи), презентуя собственное видение ценностей будущего", – отмечают организаторы украинского павильона.

Отмечается, что украинский павильон Not For Sale имеет форму магазина, в котором ничего нельзя купить. Вместо товаров представлено 18 предметов, каждый из которых символизирует человеческую ценность – свободу, достоинство, устойчивость и т.д.

В частности, на выставке была экспонирована каска от "ДТЭК", чьи энергетики возобновляют электроснабжение для миллионов людей под постоянными российскими обстрелами.

Также были представлены простреленная сирена Ajax, которая, несмотря ни на что, продолжает работать и защищать, колба нефти от крупнейшей нефтегазодобывающей компании Украины "Укрнафта", а также – экспонаты от агропромышленного холдинга "Астарта".

Выставка продлится 6 месяцев с 13 апреля по 13 октября 2025 года в Осаке, Япония.