Касается Украины: в Финляндии назвали цель возможных диверсий России в Европе

В Финляндии прокомментировали информацию о том, что страна-агрессор Россия планирует диверсии против европейских государств – от взрывов и поджогов до других повреждений инфраструктуры. В Хельсинки уверены, что цель Москвы – подорвать поддержку Украины со стороны Европы.

Об этом сказал заместитель руководителя Полиции безопасности Финляндии (Supo) Теему Турунен, его слова в воскресенье, 5 мая, процитировало издание Yle. По его словам, от вредоносных действий РФ не застрахована и сама Финляндия.

В то же время, по словам Турунена, Финляндия в этом случае не находится в приоритете для России.

"Особый интерес России связан с поддержкой Украины. Не Финляндия интересует Россию, а единство Запада в поддержке Украины", – добавил Турунен.

Он допускает, что целью Москвы может быть логистика помощи Украине.

"Мы уже предупреждали несколько месяцев назад во время публикации нашего годового отчета, что стоит ожидать более агрессивных и более вражеских попыток влияния со стороны России. Это именно то", – подчеркнул Турунен.

По его мнению, Россия может использовать мелких преступников или хулиганов для нанесения ущерба и запугивания.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне издание Financial Times со ссылкой на оценки разведок трех европейских государств предупредило, что РФ активизировала разные виды диверсий в Европе. Разведки стран НАТО не исключают угрозу новых "скоординированных и масштабных вредоносных действий" со стороны Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!