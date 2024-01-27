Карма в действии: 'вагнеровец' из Узбекистана не доехал на войну в Украину и получил 5 лет за 'наемничество'

Уроженец Узбекистана Алексей Хаматханов в мае 2023 года ощутил неудержимое желание убивать украинцев и подписал контракт с ЧВК "Вагнер". До Украины он доехать не успел: после незавершенного бунта владельца ЧВК Евгения Пригожина из тренировочной базы узбек попал в миграционный центр.

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Несмотря на просьбы Хаматханова позволить ему подписать контракт с минобороны РФ, несостоявшегося "вагнеровца" депортировали на историческую родину, а там – посадили на пять лет за наемничество. На яркий пример кармы в действии обратил внимание блогер Necro Mancer.

"Узбекский додик Алексей Хаматханов в мае 2023 подписал контракт с ОПГ Вагнер, до фронта доехать не успел, зато после депортации из РФ отхватил на родине пятёрочку за наёмничество", – прокоментировал трагикомичную жизненную ситуацию несостоявшегося "борца с нацизмом" блогер.

Один из российских Z-пабликов по поводу произошедшего с Хаматхановым опубликовал исполненный возмущения пост. Мол, осудили "бойца" ни за что, он ведь "даже не успел доехать до фронта".

Июнський мятеж Пригожина застал узбецкого "денацификатора" на тренировочной базе ЧВК в Краснодарском крае. Оттуда он попал в миграционный центр в Сахарово. Там несостоявшийся "вагнеровец" просился подписать еще один контракт, на сей раз – с минобороны РФ, мотивируя это тем, что "с самого начала хотел воевать с украинским фашизмом".

"Сперва ему ответили согласием, но вместо этого депортировали на родину. Но по прилету в родной Узбекистан его арестовали, а потом быстро и без проволочек осудили на пять лет лишения свободы по статье "наемничество", не принимая во внимание, что повоевать он не смог. По родственников Алексея, "судья не стал скрывать, что дело ее сына — сугубо политическое и что он был вынужден отправить его в тюрьму, боясь вынести смягченный приговор", – возмутились российские пропагандисты.

Нашли они в этой истории нечто, еще более "отвратительное".

"Что самое отвратительное: его родственники также сообщили, что других узбеков, которые уезжали в Сирию воевать за ИГИЛ, наоборот суды массово помиловали", – добавили красок в рассказ о "бедном вагнеровце" пропагандисты.

Напомним, на днях стало известно, что в боях за Крынки ликвидирован офицер из Беларуси, который воевал за РФ. Это первый подтвержденный случай участия беларуских военных в войне против Украины.

Также сообщалось, что в январе на левобережье Херсонщины был ликвидирован известный оккупант "Моисей", который выслеживал лодки ВСУ. Накануне ликвидации он жаловался, что "В Крынках – ад".