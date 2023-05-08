Кардиолога берлинской клиники 'Шарите' подозревают в убийстве пациентов – Spiegel

55-летний врач-кардиолог элитной клиники "Шарите" в Берлине подозревается в введении своим пациентам высокой дозы седативного средства, что привело к их смерти. Сам он утверждает, что такая доза препарата была оправдана с лечебной точки зрения.

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Об этом сообщает издание Der Spiegel. Уже в ближайшие дни врач должен предстать перед следственным судьей окружного суда для выдачи ордера на арест.

По словам правоохранителей, уже пройдена соответствующая экспертиза и сделано следственное заключение. Кардиолог заподозрен в совершении врачебных ошибок, которые привели к смерти двух пациентов в 2021 и 2022.

Напомним, что клиника "Шарите" стала медийно известной, благодаря популярным политикам, которые проходили в ней лечение. В 2014 году там после осложнений, полученных в тюрьме, восстанавливалась лидер политической силы "Батькивщина" Юлия Тимошенко, в 2020 году в палате берлинского учреждения оказался харьковский мэр Геннадий Кернес с диагнозом COVID-19. А известный оппозиционер в РФ Алексей Навальный был доставлен в "Шарите" после отравления "Новичком" в августе 2021 года – навестить его в палату пришла сама канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом будут судить врача, обвиняемую в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Во время операции она оставила в теле 7-летнего мальчика отрезок салфетки.

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