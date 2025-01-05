Канцлер Австрии уходит в отставку: в чем дело

В Австрии переговоры по формированию новой правительственной коалиции потерпели неудачу. В связи с этим канцлер Карл Негаммер заявил, что принял решение уйти в отставку.

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Политик подчеркнул, что Народная партия не смогла прийти к консенсусу с социал-демократами. Об этом Негаммер заявил в своем обращении в соцсети Х.

По словам Негаммера, переговоры между Австрийской народной партией и Социал-демократической партией Австрии о формировании в стране новой коалиции не привели к достижению согласия по ключевым вопросам. В Народной партии отметили, что к провалу переговоров привело неконструктивное поведение некоторых представителей социал-демократов.

"Мы вели переговоры долго и честно. Никакое соглашение с Социал-демократической партией Австрии по существенным вопросам невозможно. Народная партия выполняет свои обещания: мы не согласимся на меры, направленные против производительности и бизнеса, или на новые налоги. Поэтому мы прекращаем переговоры с Социал-демократической партией и не будем их продолжать", – заявил Негаммер.

Канцлер добавил, что в ближайшие несколько дней покинет свою должность. Также он подчеркнул, что хочет обеспечить упорядоченный переход власти, поскольку всегда выступал за стабильность в стране и партии.

Негаммер поблагодарил свою команду, партию и всех, кто оказал ему доверие. При этом политик добавил, что не изменит своим принципам даже под давлением.

"Я держу свое словою. Один советник однажды сказал, что честность в политике непривлекательна. Я все равно не прогну спину", – подчеркнул канцлер.

Напомним, канцлер Австрии Карл Негаммер во время переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом предложил свою страну как "площадку" для проведения возможных "мирных переговоров" между Украиной и страной-агрессором Россией о прекращении войны.

Ранее сообщалось, что накануне досрочных парламентских выборов федеральный канцлер Германии Олаф Шольц теряет политические баллы. В связи с этим его шансы повторно стать главой немецкого правительства стремительно уменьшаются.

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