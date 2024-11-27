Канцлер Австрии предложил Трампу место для переговоров Украины и РФ

Канцлер Австрии Карл Негаммер провел переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которых они в частности обсудили войну в Украине. Канцер предложил свою страну как "площадку" для проведения возможных "мирных переговоров" между Украиной и страной-агрессором Россией о прекращении войны.

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Об этом Негаммер заявил в интервью PULS 24, опубликованном во вторник, 26 ноября. Он отметил, что предложил Австрию "как нейтральную страну для возможных переговоров". Как на это отреагировал избранный глава Штатов не уточняется.

По словам канцлера, его разговор с Трампом быстро перешел к теме российско-украинской войны. В частности Трампу было интересно мнение Негаммера, который встречался с российским диктатором Путиным вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Трампа особенно интересовали возможности прекращения российской агрессии.

"Трамп спросил меня о моей оценке, потому что я был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским. Он также изложил мне свой взгляд. И мы очень быстро перешли к разговору о том, насколько важен мир и насколько важно, чтобы война прекратилась", – рассказал австрийский канцлер.

Он считает, что будущий президент США "очень эмоционально, в позитивном смысле, думает об окончании войны" и заинтересован в том, "чтобы оружие замолчало".

Напомним, Дональд Трамп неоднократно обещал содействовать завершению российско-украинской войны. Со своей стороны Россия до инаугурации нового президента США стремится захватить как можно больше земель.

Ранее сообщалось, что Трамп может удивить мир, заключив мирное соглашение, которое будет выгодно как Украине, так и США. Идет речь о том, что приоритетом нового главы Белого дома могут стать экономические выгоды, а не геополитические амбиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при президентстве Трампа война "завершится быстрее". По его словам, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – тот услышал позицию Украины и ничего не имел против.

А в МИД сказали, что рассматривают победу Трампа как важный шаг в направлении мира и дополнительный шанс ускорить мирный процесс.