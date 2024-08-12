Канцлер Австрии решил, что пожар на ЗАЭС показал 'важность мирных переговоров'

После сообщения о пожаре на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, канцлер Австрии Карл Негаммер призвал Украину и Россию к деэскалации. Он утверждает, что это событие якобы подчеркнуло важность переговоров о мире.

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Политик заявил и о важности роли МАГАТЭ для урегулирования этой ситуации. Об этом он написал в соцсети X.

"Атаки на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и приводят к эскалации ситуации. Сегодняшний инцидент на ЗАЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Нужна деэскалация и переговоры!" – написал Негаммер.

Этот пост он опубликовал, сделав репост сообщения Международного агентства по атомной энергии. Там накануне отметили, что эксперты организации стали свидетелями сильного дыма из северной части захваченной российскими войсками АЭС в Энергодаре.

Они утверждали, что это произошло "после многочисленных взрывов, прогремевших вечером", и допустили "атаку беспилотника" на одну из градирен, расположенных на площадке. В то же время о влиянии пожара на ядерную безопасность эксперты не указали.

Напомним: возгорание заметили из Никополя около 20:00 в воскресенье, 11 августа. В НАЭК "Энергоатом" сообщили, что оно возникло в градирне №1 станции, там также зафиксировано повреждение другого технологического оборудования. Вероятная причина – небрежность российских захватчиков или сознательный поджог оккупантами градирни (речь идет о специализированном теплообменнике, в котором тепло от воды отводится преимущественно путем скрытых потерь тепла при испарении в контакте с воздушным потоком).

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео и заявил: "пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть". Он также добавил, что Украина ожидает реакции мира на очередную провокацию РФ.

По состоянию на утро 12 августа пожар на ЗАЭС прекратился, радиационный фон не превышал предел безопасного уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, в отличие от австрийского политика, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна поддержал Украину и предупредил весь мир об опасности. Он заявил, что пока Киев не возобновит контроль над ЗАЭС, высокий риск ядерной аварии будет продолжать оставаться ужасающей реальностью.

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