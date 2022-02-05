Кандидат в президенты Ле Пен заявила, что выведет Францию из НАТО

Франция может выйти из состава НАТО в случае победы на президентских выборах кандидата от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Политик считает, что страна больше не должна быть втянута в чужие военные конфликты.

Соответствующее обещание кандидат в президенты дала в субботу, 5 февраля, на встрече со своими избирателями в Реймсе, пишет Le Figaro. Ле Пен считает, что Франция должна свободно защищать свои интересы, поэтому ей необходимо выйти из логики военных блоков.

Отметим, выборы президента во Франции пройдут в апреле 2022 года. На президентское кресло метит целый ряд кандидатов, среди которых, кроме Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и другие.

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На данный момент Франция активно участвует в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок приедут в нашу страну 7 и 8 февраля. Визит связан с наращиванием войск России у границ Украины, также запланировано посещение линии разграничения на Донбассе.

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