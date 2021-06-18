Кандидат в Конгресс пригрозил оппонентке киллерами из Украины и России
Претендент на место в Конгрессе США республиканец Уильям Брэддок из штата Флорида пригрозил натравить на свою оппонентку "российско-украинский боевой отряд". Такие свои планы относительно соперницы в избирательной гонке республиканец озвучил во время телефонного разговора с активисткой-консерватором.
Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на полученную запись телефонного разговора. Отмечается, что разговор состоялся на прошлой неделе, еще до того, как Брэддок стал кандидатом от Республиканской партии.
Во время 30-минутного разговора политик убеждал активистку не поддерживать другого кандидата от партии Анну Паулину Луна на республиканских предварительных выборах на место в Конгрессе.
Согласно записи, политик якобы заверил, что готов обратиться к отряду киллеров, чтобы они помогли справиться с его соперницей и ее сторонниками, при этом он назвал оппонентку "чертовым лежачим полицейским" на его пути.
"Я звоню своему российско-украинскому боевому отряду, и в течение 24 часов они присылают мне фотографии ее исчезновения", — заявил Брэддок.
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