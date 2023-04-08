Канаду накрыл ледяной шторм: более 1 млн человек остались без электричества в пасхальные выходные, есть жертвы. Фото и видео

На Канаду обрушился ледяной шторм. Два человека погибли, миллион остались без электричества. Пострадали две самые густонаселенные провинции страны.

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Об этом сообщает New York Post. Ледяной дождь и сильный ветер повалил деревья и повредили линии электропередач (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Без света остались жители Квебека и Онтарио. Ремонт линий электропередач продлится несколько дней, а это значит, что многие канадцы могут провести пасхальные выходные в темноте.

Кроме того, в Квебеке один человек погиб. На него упало дерево. Еще один мужчина погиб в восточной части Онтарио из-за падающей ветки.

"Это очень трудный момент… отключено электричество для стольких людей, падают деревья, повреждаются здания и машины и еще много чего, конечно, это постоянная проблема. Видеть, как все эти красивые деревья падали, видеть разрушенную жизнь... это будет трудным пасхальным уик-эндом для ряда семей", – сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо репортерам на улице в своем районе.

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