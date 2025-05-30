Канадские ВМС готовы помочь с разминированием Черного моря, – госпожа посол

Военно-морские силы Канады готовы помочь Украине с разминированием Черного моря.

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Об этом во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе заявила госпожа посол Канады в Украине Наталья Цмоць.

По ее словам, Канада неуклонно продолжает поддерживать Украину и всю Европу. И, в частности, готова помочь Украине с разминированием Черного моря.

"Какой будет наша дальнейшая поддержка Украины? Например, у нас есть канадские ВМС, которые готовы помогать с разминированием Черного моря. Да, на первый взгляд может казаться, что Канада далеко от Украины и ее проблем. Но мы имеем четкую позицию - Канада с Украиной и Европой. И нам всем есть, о чем подумать", - сказала Наталья Цмоць.

Отметим, Black Sea Security Forum - ежегодный международный форум по безопасности, инициатором и председателем которого является народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В этом году Черноморский форум по безопасности объединил более 700 гостей со всего мира, в том числе политиков, дипломатов, послов и аналитиков. Как и в 2024 году, Форум посвящен решению наиболее актуальных вызовов безопасности, экономических и политических вызовов в Черноморском регионе.