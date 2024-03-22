Канада впервые в истории устанавливает ограничения на количество временных жителей

Канада впервые в истории страны намерена установить ограничения на количество временных жителей. В первую очередь это касается иностранных студентов. Также под ограничение попадают иностранные работники и люди в поисках убежища, в том числе беженцы из Украины.

Об этом сообщил министр иммиграции Канады Марк Миллер. По его словам, количество временных жителей будет сокращено в течение следующих трех лет, а первое ограничение будет задействовано уже в сентябре этого года.

Всего Канада планирует сократить количество временных жителей до 5% от общей численности населения (сейчас таких людей в стране 6,2%). Марк Миллер заявил, что в Канаде наблюдается "резкое увеличение количества временных жителей". По состоянию на 2024 год, по его словам, в стране проживает 2,5 миллиона таких лиц.

В рамках новой политики канадские предприятия должны будут сократить количество временных иностранных работников и сделать это уже к 1 мая. Два исключения из правила составят работники строительного сектора и сферы здравоохранения.

Ограничение считается значительным сдвигом в политике Канады, исторически полагавшейся на открытую иммиграцию для заполнения вакантных рабочих мест и решения проблемы быстрого старения рабочей силы.

Как сообщал OBOZ.UA, все меньше украинцев, находящихся за рубежом, планируют переехать обратно в Украину. За последние полтора года их доля сократилась с 50% примерно до 26%.

Ранее стало известно, что Польша не будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой. Польские работодатели заинтересованы в том, чтобы работающие украинцы оставались на рабочих местах. В то же время, Польша – не та страна, где можно комфортно жить на выплаты и льготы.

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