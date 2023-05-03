Канада передала Украине оборудование для разминирования на 22,5 млн долл

Правительство Канады выделило первые машины для разминирования территорий сельскохозяйственного производства в Украине. Этот пакет обошелся Оттаве в 22,5 млн канадских долларов.

Видео дня

Об этом сообщили в Twitter канадского посольства в Киеве. Украинские саперы прошли обучение для эффективного использования такой техники.

"Наши автомобили будут использоваться для расчистки сельскохозяйственных угодий, возвращения их к продуктивному использованию и помощи в восстановлении продовольственной безопасности", – подчеркнули представители дружественного государства.

Отметим, что согласно данным Mines Advisory Group, на данный момент Украина является самой заминированной территорией мира, опережая предыдущих "лидеров" – Афганистан и Сирию.

Напомним, что последний пакет военной помощи от Оттавы Киев получал в середине апреля, тогда его сумма составила $ 34,6 млн. Эта партия представляла собой безвозмездную поддержку Оттавы и будет передана в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи нашей стране, организованного партнерами по НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму $300 млн. В него вошли дополнительные артиллерийские и минометные боеприпасы для предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Мы и дальше продолжим поддерживать Украину в сфере безопасности, как и делали ранее. Будут новые транши", – сказал на брифинге спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!