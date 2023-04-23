Канада предоставляет Украине новый пакет военной помощи: Генштаб раскрыл детали

Канада объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, общей суммой $ 34,6 млн. Эта партия представляет собой безвозмездную поддержку Оттавы и будет передана в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи нашей стране, организованного партнерами по НАТО.

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Об этом во время саммита "Рамштайн-11", который проходил на немецкой базе, заявила министр обороны Канады Анита Ананд, передает Генштаб ВСУ. По словам чиновницы, новый финансовый пакет для украинской армии:

обеспечит реализацию проекта топливных материалов НАТО CAP, который обеспечит Украине 3,3 миллиона литров необходимых запасов топлива;

позволит реализовать проект Трастового фонда Комплексного пакета помощи НАТО Украине, который обеспечит Украину модульными наплавными мостами для обеспечения возможности пересечения водных помех;

внесет первый вклад в проект предоставления медицинских аптечек Трастового фонда Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

"Наша коллективная решимость поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо. На сегодняшнем заседании мы добились важного прогресса в решении важнейших непосредственных и долгосрочных оборонных приоритетов Украины. Пожертвования и поддержка, о которых сегодня объявила Канада, помогут гарантировать, что у Киева будет все необходимое для защиты своего суверенитета, независимости и территориальной целостности", – обозначила Ананд.

Напомним, что во время последнего заседания "Рамштайна" было озвучено, что Португалия предоставит Украине пять спасательных и медицинских бронемашин – три типа M113 и две типа M577.

"Наша страна продолжает поддерживать украинский народ в его борьбе за независимость", – подчеркнула министр португальской обороны Хелена Каррейрас.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания одобрила первую партию боевых немецких танков Leopard 2A4 – шесть из десяти – для Украины. Технику доставят по морю и суше примерно за неделю.

Переданные западными партнерами Украины зенитно-ракетные комплексы Patriot значительно усилили силы противовоздушной обороны нашего государства. Благодаря им украинские воины смогут удерживать российские самолеты вдали от украинской границы.

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