Пока новая фаворитка демократов находится в тени недоверия общества к Байдену. И даже в этой апокалиптической ситуации у нее примерно равные шансы с Трампом на победу…

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Більшість демократів переконані, що пройти крізь пекло виборів з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс буде легше і надійніше, ніж з Байденом. Про це свідчать проведені напередодні опитування. Згідно з дослідженнями AP-NORC 7 із 10 демократів "ставлять" на Камалу. Близько 4 із 10 повнолітніх громадян США вірять у її сили, тоді як решта мають сумніви щодо нової кандидатури.

Загалом Гарріс мала приблизно такі ж шанси на перемогу, як і Байден. За Гарріс віддали б свій голос 39% виборців, а за Трампа 44%.

Інші опитування трішки оптимістичніші: якби вибори відбулися сьогодні, то за Гарріс проголосували б близько 48% проти 51% за Трампа.

Видання Politico припускає, що у команди Гарріс навіть є шанс обійти республіканця на 1-3%.

Повторюється ситуація 2016 року, коли Байдена переконали поступитися майкою демократичного лідера Гілларі Клінтон, яка нібито мала більше шансів.

Тоді молодий 74-річний Байден відмовився протистояти Трампу, а "перспективна" Гілларі програла перегони. Розлючений демократ помстився своєму потенційному опоненту вже через 4 роки, і у 2020-му посів пост президента США.

Тепер американського лідера знову переконали поступитися вакантним місцем. Камала, як і Гілларі у 2016-му, має високі шанси на перемогу, але чи справдяться сподівання демократів – покаже листопад.

Підтримка віцепрезидентки злетіла після провальних для демократів дебатів Байдена і Трампа. Тоді ця підтримка була радше кулуарною, ніж офіційною, але значущою — на тлі Байдена, який плутався у словах і термінах. Тепер лідери демократів мають продемонструвати свою єдність як опонентам-республіканцям, так і виборцям.

Позиція щодо України так чи інакше також впливає на думку виборців у перегонах. Публічно Камала неодноразово підтримувала Україну на міжнародних майданчиках: визнавала Крим незаконно окупованим, була прихильницею виділення допомоги Києву та критикувала Конгрес під час затримок, а також "рознесла" позицію кремля щодо переговорного процесу, назвавши пропозиції путіна "вимогою капітуляції".

Та наразі це статистика, тоді як вибори давно вже увірвалися в царину емоцій, де очевидну перевагу має лідер респів.

З одного боку, можна погодитися з тим, що низькі оцінки шансів Камали — це проєкція тривалої недовіри до Байдена.

З іншого — Трамп перебуває на піку пасіонарності та здатен своєю політичною агресивністю домінувати над новачком політичних перегонів. Тому Камалі доведеться грати на республіканському полі, проторюючи власний шлях до президентського крісла, не тягнучи за собою валізу застарілих політичних прийомчиків.

P.S. У мережі іронізують, що автори "Сімпсонів" знову передбачили майбутнє: в одній із серій мультфільму йдеться про перемогу на виборах Лізи Сімпсон: її одяг нагадує гардероб Камали Гарріс, включно з кольором костюма і намистом. Ліза перемагає суперника-президента, який займався нерухомістю, як і Дональд Трамп. Зрештою, перемогу Трампа "Сімпсони" також передбачили.