Какую помощь Украина получит по результатам саммита НАТО: подробная инфографика

Нашумевший саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе на прошлой неделе, ответил на основные потребности Украины на фронте. Ряд государств заявили о новых пакетах вооружений, включая также и подготовку украинских пилотов.

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Впрочем, кроме обучения пилотирования западные союзники пока не готовы снабдить нас иными средствами для получения превосходства в воздухе. Речь идет об американских истребителях четвертого поколения F-16.

Зато арсенал нашей бронетехники пополнится новейшими боевыми машинами пехоты, танками и бронетранспортерами. Наибольшее количество единиц традиционно выделили США, Германия и Великобритания.

Также Франция поставит нашим войскам обещанные дальнобойные ракеты, а Чехия обеспечит крупной партией вертолетов. Все остальное содержимое пакетов военной помощи, выделенных во время саммита Североатлантического альянса, смотрите в инфографике:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский указал, что наша страна находится в центре внимания международных партнеров, в частности, так было и во время саммита НАТО в литовском Вильнюсе. По окончании войны в Украине уважение и внимание к ней будут навсегда зафиксированы в истории.

Напомним, что саммит стран-членов альянса в Вильнюсе проходил 11-12 июня. На нем присутствовал и наш гарант, который довольно остро отозвался о нерешительности наших партнеров по приглашению Киева в состав НАТО.

"Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы у Украины было оружие и помощь. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", – отреагировала на публичную критику главы нашего государства официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан.

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