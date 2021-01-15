Как видят мир домашние животные: наглядные картинки

Эксперты Home Advisor создали проект на основе научных исследований, который показывает, как домашние животные видят окружающий мир.

На картинках можно увидеть, чтобы увидели человек, собака, кошка, золотая рыбка, змея, паук, попугай и хамелеон в одном помещении, пишет "Сегодня" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, собаки в отличии от попугаев видят очень мало цветов, а паукам вообще сложно что-нибудь заметить вокруг себя.

Как видят мир человек и собака

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят человек и кошка

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят человек и золотая рыбка

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят человек и змея

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят человек и паук

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят человек и попугай

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят человек и хамелеон

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Как видят мир домашние животные и люди homeadvisor.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как живут любимые питомцы избранного президента США Джо Байдена.