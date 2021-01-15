Як бачать світ домашні тварини: наочні картинки

Карина Бондаренко Світ 16:09, 15.01.2021

Експерти Home Advisor створили проект на основі наукових досліджень, який показує, як домашні тварини бачать навколишній світ.

На картинках можна побачити, щоб побачили людина, собака, кішка, золота рибка, змія, павук, папуга і хамелеон в одному приміщенні, пише "Сегодня" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, собаки на відміну від папуг бачать дуже мало кольорів, а павукам взагалі складно що-небудь помітити навколо себе.

Як бачать світ людина і собака

Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com
Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com

Як бачать людина і кішка

Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com
Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com

Як бачать людина і золота рибка

Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com
Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com

Як бачать людина і змія

Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com
Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com

Як бачать людина і павук

Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com
Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com

Як бачать людина і папуга

Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com
Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com

Як бачать людина і хамелеон

Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com
Як бачать світ домашні тварини і люди
homeadvisor.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як живуть улюблені вихованці обраного президента США Джо Байдена.

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