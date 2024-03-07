'Как видите, моста нет - только паромы': в Польше при учениях НАТО применяют 'уроки' с войны в Украине. Видео

В Польше проходят крупнейшие учения сухопутных войск, в которых принимают участие военнослужащие стран-членов НАТО. Во время этих учений страны-союзники учитывают все уроки с войны в Украине и используют различные маневры и сценарии.

В частности, военнослужащие во время тренировок отработали сценарий переправки тяжелой техники с одного берега на другой паромными переправами. Кадры по учениям в Польше опубликовало Радио Свобода.

"Как видите, за мной моста нет – только паромы. Это урок из Украины. Россия установила мост и он был разрушен, поэтому россияне не достались другого берега. Было немало и других уроков. В частности, по созданию командных пунктов и их прикрытию от проникновения врага. Тактика меняется, поэтому должны немедленно менять и наши тренировочные процедуры", – рассказал командир 11-й бронекавалерийской дивизии Петр Файковский.

Эти военные учения в Польше являются частью более широких учений, которые сейчас проводятся по всей Европе. НАТО готовится отражать возможное нападение на своем восточном фланге. До конца мая в Европе будут продолжаться учения "Steadfast Defender", наиболее масштабные со времен завершения Холодной войны. Их планировали еще до российского вторжения в Украину, но война существенно изменила маневры союзников и их сценарий.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 марта, в Европе начались масштабные учения НАТО, целью которых является отработка навыков защиты территорий. В учениях принимают участие также Финляндия и Швеция, недавно присоединившиеся к Североатлантическому альянсу. В запланированных на две недели мероприятиях примут участие около 20 тыс. военнослужащих из 13 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, страны НАТО 22 января начали крупнейшие военные учения за последние десятилетия, под названием "Непреклонный защитник 2024" (Steadfast Defender 2024), которые продлятся до конца мая. Эти маневры привлекут примерно 90 тысяч участников и направлены на симуляцию конфликта с "практически равным противником".