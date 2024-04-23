Свобода слова и свобода мнений — это величайшие ценности нашего времени, краеугольные камни демократии. Но когда свобода слова становится призывом к насилию, она утрачивает свой истинный смысл и превращается в оружие. Оружие массового поражения.

Студенты Колумбийского университета, одного из ведущих учебных заведений Америки, которое выпускает будущих лидеров нации, выходят на акцию с ужасающим лозунгом: "Мы хотим справедливости! Вы спрашиваете, как? Сожжем Тель-Авив до основания". Слова, призывающие к уничтожению целого города, где живут полмиллиона людей, не могут считаться свободой мнений. Это — просто призыв к уничтожению людей по национальному признаку, а конкретно – евреев.

Это происходит не только в Колумбийском университете. Во многих элитных школах США студенты-евреи боятся посещать занятия.

Меньше ста лет назад в Германии решили, что "окончательное решение еврейского вопроса" станет актом справедливости. Это привело к Холокосту — одной из самых страшных трагедий в истории человечества. Слова имеют силу, и мы не должны забывать о последствиях, которые могут повлечь за собой ненависть и экстремизм.

Ужасно осознавать, что подобные призывы звучат в стенах учебных заведений, где формируются умы будущих поколений. Это предостережение для всех. Необходимо противостоять экстремизму и предвзятости на всех уровнях, пока они не обрели силу и не стали определяющими в обществе.

Сейчас, когда эта угроза вскрылась, у властей США еще есть шанс принять меры. Необходимо действовать, чтобы обуздать тех, кто скрывает свою ненависть за маской борьбы за справедливость.