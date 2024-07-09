"Как отец, я не могу иначе": лидер венгерской оппозиции объявил сбор средств после атаки РФ на "Охматдет" и лично приедет в Киев

После российского ракетного удара по киевской больнице "Охматдет" сбор средств на помощь медучреждению организовал венгерский политик Петер Мадяр – главный оппонент премьер-министра страны Виктора Орбана. Более того, он анонсировал, что утром 10 июля приедет в Украину.

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Военное преступление, совершенное Россией, лидер угорской оппозиционной партии TISZA прокомментировал в Facebook. Он обратил внимание, что армия РФ атаковала ключевую детскую больницу в Киеве, в то время как Орбан три дня назад был в Москве с "мирной миссией".

Мадяр заверил, что венгры – и правые, и левые – не поддерживают насилие и войну, а также солидарны в том, что здоровье и безопасность детей – самое важное.

"Завтра на рассвете поеду в Киев от имени партии TISZA и венгерского народа. Как отец, я не могу иначе. Вчерашний ужасный российский ракетный обстрел шокировал всех. Ни один ребенок не воюет. Они ничего не могут с этим поделать. У них даже не было шанса жить", – написал политик.

Он призвал венгров присоединится к сбору финансово либо же принести в пункт сбора подгузники, детское питание, витамины, мониторы артериального давления, мониторы сахара в крови, консервы либо крупы.

Добавим: из правительства Орбана российский обстрел "Охматдета" осудил только министр иностранных дел Петер Сийярто, ссылаясь на "мирную миссию" премьер-министра и опасность "эскалации", но не упоминая Россию или ее агрессивную роль.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Руководство Верховной Рады Украины и нардепы в совместном заявлении призвали международных партнеров отреагировать на обстрел Россией гражданской инфраструктуры и детской больницы "Охматдет" и признать эту атаку терактом.

– После того, как Россия атаковала "Охматдет" 8 июля, разрушен токсикологический корпус и поврежден центральный; два человека погибли – оба взрослые, в том числе женщина-врач. Минимум 16 людей пострадали.

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