Мы должны общими усилиями ликвидировать в россии имперские мысли и имперские подходы – а для этого нужно, чтобы россия проиграла. Здесь есть единственный путь, который российскую публику может шокировать: украинский флаг должен подняться в Севастополе

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Из выступления Гарри Каспарова на Киевском форуме по безопасности.

"Я согласен совершенно со всем что было сказано (на Форуме – Ред.), но люди которые говорили, прибыли из европейских стран, где российская пропаганда имеет огромное влияние, и это влияние порождает политические последствия. Оно порождает и подпитывает силы, поддерживающие путина и развязанную им войну в Украине. путин вложил в это огромные деньги, и добился влияния на самые высокие эшелоны власти – здесь можно вспомнить таких политиков как Меркель, которая выстроила энергетическую зависимость Европы от россии или Саркози в ходе переговоров с Грузией после вторжения россии фактически поддержал последнюю.

Итак, европейская политика не смогла или не пожелала своевременно увидеть угрозу, исходящую от россии. Моя первая статья об экзистенциональной угрозе, исходящей от путина, была опубликована в 2001 году, и с этого времени я постоянно говорил об этой угрозе, но и Европа хотела этого слушать. И даже сегодня, на четвертый год полномасштабной войны, Европа все еще только думает о том, как лучше всего помочь Украине. В то же время Северная Корея предоставила России больше оружия, чем вся Европа предоставила Украине. Это позор.

Теперь я скажу о том, как Европе жить с россией под путиным. россия под властью путина – это военный лагерь. И вам, в Европе, нужно признать, что вы уже сегодня, сейчас находитесь в состоянии войны. И это не я вам говорю - это вам говорит путин. Он годами открыто говорит вам, что его целью является месть за проигрыш Холодной войны. Вам нужно быть последовательными Украина – это открытое поле боя, на котором россия использует все средства, и не только военные, но и экономические, а также влияние деньгами на европейских политиков. И путин пока выигрывает битву за битвой, именно потому, что Европа никак не хочет понять, что она находится в состоянии войны и противодействовать путину в полную силу. Сегодняшние действия Европы неэффективны. Санкции плохо работают – бизнес идёт через третьи страны. А фейковый "день победы" и парад в Москве стал демонстрацией союза диктаторов, во главе которого сидели Путин рядом с Си Цзиньпином. Этот глобальный союз диктаторов, в который входит и Северная Корея, и другие азиатские страны и делает путина сильным. И ответ на вопрос: "как жить с Путиным" становится очевиден.

Вы не можете жить в мире с путинской Россией, потому что алгоритм её существования – это война. Вся Россия сегодня – это военный лагерь, военная пропаганда, военная промышленность. Единственный способ жить с Россией – это уничтожение этого имперского вируса, который заражает россиян на протяжении веков А этого можно добиться только победив Россию. Иными словами, Украина должна победить, а россия должна проиграть. Все иные разговоры, смягчающие эту ситуацию, например о том, что "мы будем оставаться с Украиной столько, сколько нужно" ведут нас по ложному пути. Мы должны общими усилиями ликвидировать в россии имперские мысли и имперские подходы – а для этого нужно, чтобы россия проиграла. Здесь есть единственный путь, который российскую публику может шокировать: украинский флаг должен подняться в Севастополе. Это для них станет шоком.

Конечно же, путин собирается уничтожить свободный мир и это представляет огромную угрозу не только для Европы, но для всего мира. Что касается Европы, то они не смогла пока даже преодолеть проблемы с Венгрией и Словакией, с крайне правыми и крайне левыми в Германии и во Франции. Сегодня пропутинские силы наступают в Европе, у них всё больше возможностей. Это война, которую нельзя просто "остановить", не разгромив россию. Если вы хотите выиграть вы должны это осознать. Вы должны были, к примеру, уже много лет назад прекратить экспорт нефти из россии.