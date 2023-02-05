Как Google Translate объединил Европу против Путина, напавшего на Украину: в Politico объяснили феномен

Онлайн-переводчик Google Translate стал одним из факторов, способствующих беспрецендентному единству Запада в противодействии агрессии РФ против Украины. Его вклад в объединение европейцев является недооцененным.

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Об этом говорится в статье американской газеты Politico. Как отмечается, последняя версия Google Translate превратила мечту о мире без языковых барьеров в реальность.

Так, ключевым фактором прогресса в Европе является общее понимание сложных идей, говорит французский еврократ Жером Пиоди, который более десяти лет работал в госуправлении в Европарламенте и министерствах в Париже.

"До недавнего времени доступ к мгновенному переводу языка и идей был зарезервирован для определенного типа элиты – тех, кто мог тратить деньги на оплату переводчиков", – объяснил он Пиоди.

Как пишет Politico, сейчас обычные люди в Европе могут понимать друг друга мгновенно и точно. Причем общение с украинцами и чувства, о которых они говорят в соцсетях, ужесточили общественную поддержку санкций и западной военной помощи, несмотря на угрозы Москвы и резкий рост цен на энергоносители. Согласно опросу Евробарометра, 74% граждан ЕС поддерживают Украину.

Политики Запада реагировали на настроения своих граждан, а не формировали их. На каждом этапе граждане подталкивали своих лидеров действовать быстрее, что, например, доказывает решение канцлера Германии Олафа Шольца отправить танки Leopard 2 Вооруженным силам Украины после долгих колебаний.

Google Translate, конечно, не является полным объяснением европейского единства, но это недооцененная часть истории, считает Politico.

"Это оказало огромное влияние на людей и их способность делиться идеями в социальных сетях. Twitter – это маленькое окошко в мир; Переводчик Google увеличил это окно", – сказал Пиоди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России признали бомбы GLSDB, которые США предоставили Украине, "грозным оружием". Они сложные для обнаружения и перехвата, заявил сын бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.