К утечке секретных данных Пентагона могут быть причастны тысячи служащих, но есть нюанс, который выведет на виновника – The New York Times

К утечке секретных данных Пентагона могут быть причастны тысячи госслужащих, которые имели к ним доступ. Однако так как документы были сфотографированы, а некоторые еще и с правками, то это может помочь выйти на виновника.

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Об этом заявили официальные лица США, сообщает The New York Times. В то же время, в США не скрывают, что определить мотив может быть сложно потому, что секретные материалы выявили слабые места в вооруженных силах как Украины, так и России. Кроме того, они потенциально могут подорвать способность Америки собирать информацию в будущем.

"Мы не знаем, кто за этим стоит. Мы не знаем, каковы мотивы. Мы не знаем, что еще может быть там", – сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Отмечается, что некоторые документы были подделаны, но эти исправления, скорее всего, были внесены позже. В целом, чиновники признали, что многие документы являются подлинными.

По словам экс-чиновника Джаведа Али, то, что разведывательные материалы были сначала сфотографированы, а затем загружены в Интернет, является своего рода небрежной процедурой. Так, предполагается, что тот, кто предоставил документы предпринял минимум шагов, чтобы скрыть используемые IP-адреса или штампы с датами на фотографиях.

Также он отметил, что секретные материалы должны были храниться в электронном виде в автономных компьютерных системах, не подключенных к более широкому Интернету. Такие компьютеры находятся в безопасных рабочих зонах, известных как SCIF – конфиденциальные информационные помещения, куда никому не разрешается приносить какие-либо электронные устройства, особенно фото-, видео- или аудио.

"Хотя эти протоколы могут помочь сузить круг лиц, которые могли нести ответственность, они все равно повлекут за собой крупный следственный процесс, в ходе которого необходимо будет опросить сотни или тысячи людей", – заявил Али.

Он считает, что следователям в судебно-медицинской экспертизе будет вполне под силу определить точки происхождения такой деятельности путем отслеживания IP-адресов и отметок даты/времени на фотографиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Twitter и Telegram появились, как утверждалось, военные документы США с грифом "секретно". Они якобы описывают планы Вашингтона и НАТО по усилению сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением.

Затем газета The New York Times сообщила, что в открытый доступ могли проникнуть более сотни документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Китаю и Ближнему Востоку.

Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что публикация в открытом доступе "секретных военных документов" об Украине (как утверждается, полученных страной-агрессором) демонстрирует стандартную тактику, к которой привыкла РФ. Москва хочет поколебать единство Запада и сделать так, чтобы государства стали подозревать друг друга.

В то же время в Госдепе США заверили, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на военную помощь Украине. США будут продолжать поддерживать Киев в борьбе с полномасштабным вторжением России.

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