К берегам Турции прибыло гидроцикл со взрывчаткой, который может принадлежать Украине. Видео

К берегу Турции прибыл водный мотоцикл, начиненный взрывчаткой. Местная полиция предполагает, что гидроцикл может принадлежать ВМС Украины.

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Об этом сообщило турецкое издание Milliyet. Отмечается, что опасная находка была обнаружена на стамбульском пляже Чаталджа.

По предварительным данным следствия, вероятно, гидроцикл, предположительно принадлежащий украинским ВМС, занесло в дрейф и достигло стамбульского побережья Чаталджа.

"По предварительным данным следствия, гидроцикл, который, вероятно, принадлежит украинским ВМС, занесло в дрейф и достиг стамбульского побережья Чаталджа. Также установлено, что внутри водного мотоцикла находился взрывной материал", – говорится в сообщении.

Первыми одинокий гидроцикл в море у пляжа утром четверга, 25 июля, заметили спасатели. Они сразу вызвали полицию.

После проведения первоочередных исследований морской транспорт будет доставлен военным для проведения более тщательных экспертиз, отмечает издание.

На найденном гидроцикле было установлено несколько камер, военное оборудование и взрывчатка. Сам беспилотный морской мотоцикл имеет 3 метра в длину и 1 метр в ширину.

По словам полиции, вероятно, его прибило к берегам Турции с севера Черного моря.

"Место инцидента было оцеплено охраной, а граждан, отдыхавших на пляже, вывели за периметр опасности", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются детальные обследования побережья и его окрестностей.

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