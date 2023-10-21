Йеменские хуситы: чего от них ждать и могут ли они напасть на Израиль

Американский эсминец, находящийся в Красном море, 19 октября перехватил ракеты и беспилотники, запущенные по Израилю из Йемена. Их запустили хуситы, в свое время развязавшие в Йемене гражданскую войну, продолжающуюся по сей день.

Эти последователи одной из ветвей ислама, поддерживаемые Ираном и "Хезболлой", выразили поддержку палестинцам и угрожали Израилю. Издание Вloomberg разбиралось, кто такие хуситы и могут ли они вступить в войну против Израиля.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября дало старт очередной палестинско-израильской войне. И с каждым днем эскалации все более вероятным становится распространение конфликта на весь Ближний Восток и включение в противостояние новых участников из числа арабских стран, враждебно настроенных по отношению к Израилю.

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Тревожным сигналом, в частности, стало заявление американских военных о том, что один из эсминцев США в Красном море 19 октября перехватил крылатые ракеты и беспилотники, запущенные по Израилю хуситами, которые контролируют столицу Йемена и прилегающую территорию.

Хуситы – это военно-политическая группировка мусульман-шиитов, проживающих преимущественно на севере Йемена. Большинство представителей этого радикального движения являются приверженцами шиитских течений в исламе, конкретно — шиитов-зейдитов, местного фундаменталистского течения.

К этой ветви ислама, по некоторым оценкам, относят себя от четверти до трети населения Йемена.

"После объединения Северного и Южного Йемена в 1990 году хуситы подняли серию восстаний, а в 2014 году успешно взяли под свой контроль столицу Сану, начав гражданскую войну, которая продолжается и по сей день", – пишет Вloomberg.

Одним из требований хуситов было предоставление большей автономии северной провинции Саада, в которой проживают преимущественно шииты.

Название движения "хуситы" происходит от имени его основоположника, самопровозглашённого имама Хусейна аль-Хуси. Он собрал под своим крылом зейдитов, проживающих на севере Йемена и исповедующих зейдитский мазхаб (одна из правовых школ в исламе, не входящая в четыре основные признанные школы), и создал боевую группировку "Ансар Аллах".

В 2004 году аль-Хуси выступил с резкой критикой в адрес президента и правительства Йемена, которые, по его мнению, продались США и дискриминируют зейдитское население. Он провозгласил себя имамом, укрылся с соратниками в горах и объявил о создании эмирата. Йеменские власти в ответ обвинили его в "распространении религиозных заблуждений, которые сеют межконфессиональную рознь и подрывают социальную безопасность".

18 июня 2004 года аль-Хуси был арестован, что спровоцировало начало вооруженного восстания против правительства Йемена. В ходе боев аль-Хуси был убит. Но войну это не остановило.

Анализируя ход гражданской войны в Йемене, Вloomberg пишет, что в 2011 году восстание "арабской весны" вынудило правителя страны Али Абдаллу Салеха уйти в отставку после трех десятилетий пребывания у власти.

"В соответствии с соглашением о переходном периоде, поддержанным США, его заменил президент Абд Раббу Мансур Хади, и переговоры подготовили почву для конституционного собрания и новых выборов. Однако хуситы отвергли план федерации, возникший в результате этих обсуждений. В 2014 году правительство снизило субсидии на топливо, что вызвало протесты, и хуситы свергли правительство Хади, силы которого сохраняют контроль над восточной частью страны", – пишет издание.

На стороне хуситов выступает Иран, где большинство населения – шииты. А Саудовская Аравия с сунитским большинством населения, в этих противостояниях поддерживает правительство Йемена.

"Насилие опустошило простых йеменцев, которые говорят, что из-за авиаударов, экономического коллапса и растущего голода жизнь стала почти невыносимой", – пишет Вloomberg.

После того, как Саудовская Аравия в 2015 году вмешалась в войну в Йемене, хуситы принялись регулярно ее атаковать.

"Аналитики говорят, что хуситы получают подготовку, технические знания и все более современное оружие, включая беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, от Ирана и его ливанского союзника, шиитской боевой группировки "Хезболла", – отмечено в статье.

После начала войны между Израилем и ХАМАС в 2023 году хуситы выразили поддержку палестинцам и угрожали Израилю. В столице Йемена и ряде провинций под их координацией прошли массовые демонстрации в поддержку арабского населения Палестины.

Как и их покровитель Иран, хуситы провозглашают лозунг "смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победу ислама" и уже заявили, что готовы отправить "сотни тысяч" добровольцев для войны с ЦАХАЛ в секторе Газа – на "защиту Палестины, её народа и святых мест".

Кроме того, группировка обвинила США в спонсировании "сионистского образования", а также заявила, что Великобритания и остальные страны Запада причастны к "преступлениям против палестинского народа".

Хуситы также заявляют, что обладают жидкостной ракетой, известной как "Туфан", дальность действия которой может составлять 1350–1950 км. Такой дальности достаточно, чтобы создать угрозу удара по Израилю: Йемен и Израиль, разделенные Саудовской Аравией, находятся на расстоянии около 1580 км друг от друга в крайних точках.точке.

Неясными остаются также перспективы прекращения гражданской войны в Йемене. Некоторое время назад Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива пытались договориться о постоянном прекращении огня в длительном конфликте. Хуситы заявили, что готовы присоединиться к переговорам по политическому урегулированию под руководством ООН при соблюдении ряда условий.

"Однако переговоры зашли в тупик, когда возник раскол между Саудовской Аравией и ее богатым нефтью соседом по Персидскому заливу Объединенными Арабскими Эмиратами, которые начали поддерживать конкурирующие группировки, борющиеся за контроль над страной", – пишет Вloomberg.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг слухи о передаче сектора Газа Палестинской автономии. Он подчеркнул, что целью Израиля была и остается ликвидация ХАМАС.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал наблюдательные посты "Хезболлы", а в ЕС растет обеспокоенность безопасностью стран блока на фоне войны в Израиле.