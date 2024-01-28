Йеменские хуситы атаковали британский военный корабль в Красном море: тот дал отпор

Военный корабль HMS Diamond Великобритании подвергся атаке дронов хуситов в Красном море. БПЛА были сбиты ракетами Sea Viper.

Видео дня

Инцидент произошел 27 января. Это на следующий день подтвердило британское министерство обороны в X (ранее Twitter). В ведомстве сообщили об "успешном отражении" ударов хуситов по эсминцу Королевского флота.

"Развернув ракетный комплекс Sea Viper, Diamond уничтожил нацеленный на него дрон, при этом ни Diamond, ни его команда не получили травм и повреждений. Эти возмутительные и незаконные нападения совершенно неприемлемы, и наш долг – защитить свободу судоходства в Красном море", – заявило ведомство.

В МО поблагодарили экипаж корабля "за их службу по защите британских и международных интересов".

Хотя этому же эсминцу уже приходилось сталкиваться с хуситами, 27 января HMS Diamond (согласно официальным сообщениям) всего лишь третий раз применил свои ракеты Sea Viper.

Хуситы – это поддерживаемая Ираном радикальная исламистская группировка, контролируют часть территории Йемена.

Министр обороны Грант Шаппс отметил, что Великобритания "по-прежнему не испугана" из-за нападения на военный корабль. Он также сказал, что HMS Diamond стал "преднамеренной мишенью" повстанцев.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 января йеменские хуситы атаковали ракетами нефтяной танкер Marlin Luanda компании Trafigura в Красном море. На судне произошел пожар. По данным СМИ, Marlin Luanda перевозил нефть российского происхождения.

– Недавно хуситские власти Йемена приказали американскому и британскому персоналу ООН и базирующихся в Сане гуманитарных организаций покинуть страну. Террористы дали на это иностранцам срок один месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!