Премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил сторонников расследования подрыва российского газопровода "Северный поток". Он порекомендовал им не поднимать шум.

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Свою рекомендацию польский премьер обнародовал в соцсети Х. Там Туска поддержал глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

"Всем инициаторам и меценатам "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня – извиниться и сидеть тихо", – посоветовал премьер Польши.

"Плохие новости для адресатов: в Польше есть твердый консенсус по этому вопросу", – добавил Яцек Севера.

Таким образом Польша ответила на упрек в якобы ее причастности к подрыву газовой иглы России.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд немецких СМИ заявили, что в расследовании инцидента на "Северном потоке" фигурирует украинский водолаз. Германия выдала на него европейский ордер на арест, но не внесла данные в поисковую базу, и украинец перебрался из ФРГ в Польшу.

В генпрокуратуре Польши заявили, что не нашли этого человека по адресу его проживания на польской территории. Он уехал из Польши в Украину еще в начале июля.

Речь идет об украинце Владимире З.Тренере по дайвингу, по версии следствия, он вместе с другими гражданами нашей страны мог быть причастен к взрыву на российской трубе.

Вообще подрыв "Северного потока" обрастает легендами и выглядит как протест "новой" Европы против "старой". После того, как Запад буквально сняли с российской газовой иглы, ЕС ментально изменил отношение к российской войне против войны, пишет шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар.

Между прочим, страховщики решили не платить России за взорванный "Северный поток". Компании в суде объяснили, что полисы не покрывали риски военных действий или диверсий.

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