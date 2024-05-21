Израильский журналист объяснил, как смерть президента Ирана может повлиять на геополитическую ситуацию в мире. Видео

Смена власти в Иране после гибели президента Ибрагима Раиси может очень радикально повлиять на ситуацию в мире, в частности, на войну в Украине. Все будет зависеть от того, кто стает следующим президентом, и будет ли он придерживаться такого же пророссийского курса, как Раиси.

Такое мнение высказал израильский журналист Цви Зильбер в эфире OBOZ.Talk в понедельник, 20 мая. По его словам, в тоталитарных режимах транзит власти – это всегда очень проблемный период, когда создается турбулентность и может произойти все, что угодно.

"Это может закончиться массовым восстанием, революцией и падением исламского режима в Иране. Во-вторых, персоналии всегда играют роль", – сказал он.

После ликвидации генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, КСИР стал гораздо менее эффективным, отметил Зильбер. Сулеймани, как известно, был командиром спецподразделения "Аль-Кудс" иранского КСИР, который отвечал за спецоперации за пределами Ирана и оказывал поддержку группировкам "ХАМАС" и "Хезболла".

"Его возглавили совсем блеклые люди, такие серые карьеристы, у которых нет связей, которые были у Сулеймани, нет способности внушать в других людей энтузиазм, заражать своими идеями, вести за собой", – подчеркнул журналист.

Что касается самого Раиси, то он был сторонником пророссийского курса. Возможно, следующий президент, как отметил журналист, будет противником пророссийского курса и, наоборот, начнет откат в сторону Запада.

"Я уверен, что это реальный сценарий. В течение 50 дней там должны проходить выборы. В конечном счете все равно решает духовный лидер, но он уже сегодня не в том состоянии, чтобы так активно участвовать в такой политике. Тем более, что он всегда лавирует между всеми этими группировками и пытается держать баланс, не давать преимущество ни одному из них. В целом этот случай повлияет на геополитическую обстановку. Возможно, даже очень радикально", – подытожил Зильбер.

Как сообщал OBOZ.UA, Ибрагим Раиси известен как союзник российского диктатора Путина и террористической организации ХАМАС. Он заявлял о готовности быть "посредником" между РФ и Украиной, а также поздравлял боевиков с "победой" над Израилем.

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