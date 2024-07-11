Израильские военные призвали жителей Газы покинуть город

Израильские военные предложили "всем в городе Газа" эвакуироваться из города на юг, в центральную часть сектора Газа. Эвакуироваться израильтяне предлагают двумя дорогами в убежища в Дейр аль-Балаха и аль-Завайды. Соответствующие листовки с призывом покинуть "опасную зону боевых действий" были сброшены с самолетов.

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В ООН заявили, что глубоко озабочены такими приказами об эвакуации. Это второй случай с начала войны, когда горожан пригласили эвакуироваться, отмечает ВВС и добавляет, что за последние две недели израильские силы снова вошли в город.

Террористы группировки ХАМАС заявили, что возобновление боевых действий в городе грозит сорвать переговоры в Катаре о возможном прекращении огня и освобождении заложников. По мнению боевиков, Израиль "пытается оказывать давление на переговоры путем усиления бомбардировок, перемещения и совершения массовых убийств".

В свою очередь палестинский Красный Полумесяц сообщил, что часть жителей города жалуется: они не могут эвакуироваться и вообще выйти из своих домов из-за усиления бомбардировки города.

По разным оценкам, в городе Газа все еще проживает более четверти миллиона человек.

Напомним, что ранее командование ХАМАС согласилось на предложение США о начале новых переговоров об освобождении заложников. Группировка отказалась от требования, чтобы Израиль сначала придерживался постоянного прекращения огня в течение шестинедельного первого этапа.

Переговоры будут сосредоточены на решении требования ХАМАС о том, чтобы Соединенные Штаты, Израиль, Катар и Египет в письменном виде гарантировали режим прекращения огня, доставку помощи и вывод израильских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, официально Израиль заявляет, что будет продолжать воевать в секторе Газа до тех пор, пока не будет выполнена основная цель операции ЦАХАЛ. То есть полностью ликвидировать террористическую группировку ХАМАС. Также страна стремится добиться и "всех других целей войны".

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